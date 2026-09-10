Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki depo patlamasında ölenler için taziye mesajı yayımladı
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib ilinin Sermada ilçesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi. Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Suriye halkına başsağlığı dilendiği ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı depoda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'in Sermada ilçesinde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Suriye halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı depoda meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralanmıştı.
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