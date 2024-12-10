Dışişleri Bakanlığı: "Irak'a, Deaş ve PKK Dahil Tüm Terör Örgütleriyle Mücadelesinde Gereken Desteğin Verilmesi Sürdürülecek"

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(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı tarafından İŞİD'ın Irak'ta yenilgiye uğratılmasının yıl dönümüne ilişkin olarak yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün Irak'ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak Hükümetini ve tüm Irak halkını kutluyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İŞİD terör örgütünün Irak'ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık açıklaması şu şekilde:

"DEAŞ terör örgütünün Irak'ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak Hükümetini ve tüm Irak halkını kutluyoruz. Bu kahramanca mücadele sırasında şehit olan Iraklılara Allah'tan rahmet diliyoruz.

Ülkemiz, bölgemizde güvenlik ve istikrar üreten bir ülke olma yönünde kayda değer adımlar atmakta olan Irak'a, DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadelesinde gereken desteği vermeyi sürdürecektir."