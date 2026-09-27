Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgal güçleri korumasında Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgal güçleri korumasında Mescid-i Aksa baskınını kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık açıklamasında, baskına yönelik tepkinin en güçlü biçimde dile getirildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı: İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz
Kaynak: AA
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