Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumuyla ilgili uyarıda bulundu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumuyla ilgili uyarıda bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali nedeniyle vatandaşlardan seyahat etmekten kaçınmalarını ve Lübnan'da bulunanların ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

04.08.2024 23:12
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumumun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali nedeniyle, vatandaşlardan elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve hali hazırda Lübnan'da bulunan vatandaşların mümkünse ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali olduğu vurgulandı.

Türk vatandaşlarının "elzem" olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilen açıklamada, "Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca gelişmelerin Bakanlık ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağının altı çizilerek, acil durumlar için elçiliğin telefon numarasına yer verildi.

Acil durumlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin telefon numaraları:

+961 3 944 904/ +961 70 622 012

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumuyla ilgili uyarıda bulundu - Son Dakika

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