Dışişleri Bakanlığı'ndan 15 Günlük Ateşkes Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır."

İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan'ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."