Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş'e başsağlığı mesajı

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bangladeş'te sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bangladeş'te son günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.