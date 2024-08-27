Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'te son günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş'e taziye mesajı - Son Dakika
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