Dışişleri Bakanlığı'ndan Famagusta Dizisi Açıklaması

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan dijital bir platformda yayınlanacak olan Famagusta adlı diziye ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, dizinin tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet ettiğini açıkladı.

Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi için Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi. Bakanlığa ait X hesabından yapılan yazılı açıklamada dizinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."