(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Almería şehrinde çıkan orman yangınında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın Almería şehrinde dün (9 Temmuz) başlayan orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı'ndan İspanya'ya Taziye - Son Dakika
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