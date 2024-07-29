Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Filistin'deki saldırılara sert tepki

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılara yönelik yazılı açıklama geldi. Açıklamada "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'de yürüttüğü saldırılara ilişkin bakanlığın X hesabından açıklama yaptı. "İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak" vurgusunun öne çıktığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz."