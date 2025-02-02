Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına İlişkin Açıklama: Pakistan Halkına Başsağlığı Diliyoruz

Güncel

(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin "Bu menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi.