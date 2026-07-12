Dışişleri Bakanlığı'ndan Taziye Mesajı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Taziye Mesajı

12.07.2026 17:42
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Dışişleri, Deyrizor'daki feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan Suriye'deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye'nin, Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Taziye Mesajı - Son Dakika

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