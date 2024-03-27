Dışişleri Bakanlığı: PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye yönelik eylemleri artıyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye yönelik eylemleri artıyor

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığını belirtti. PKK'nın köşeye sıkışmış olmasının etkisiyle saldırılarının yoğunlaştığına dikkat çeken Bakanlık, Türk toplumunun güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

27.03.2024 12:23  Güncelleme: 12:24
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Dışişleri Bakanlığı: "Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir"

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, PKK, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye yönelik eylemleri artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye yönelik eylemleri artıyor - Son Dakika
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