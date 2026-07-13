Dışişleri'nden Deyrizor Feribot Kazası Taziyesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor ilinde Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin Deyrizor ilinde Fırat Nehri üzerinde bugün (12 Temmuz) meydana gelen feribot kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan ülkemiz, Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir" denildi.