Dışişleri'nden Katar'a Taziye - Son Dakika
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Dışişleri'nden Katar'a Taziye

23.06.2026 01:05
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Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki patlama nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Katar'da meydana gelen patlama dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Katar halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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