Dışişleri, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı, TDT 13. Zirvesi'ne vurgu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dışişleri, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı, TDT 13. Zirvesi'ne vurgu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri, Türk Devletleri İşbirliği Günü\'nü kutladı, TDT 13. Zirvesi\'ne vurgu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümünde kıvançla kutladığını bildirdi. Bakanlık, 29-30 Ekim'de Türkiye ev sahipliğindeki TDT 13. Zirvesi'nin ortaklığı ileriye taşıyacağını kaydetti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünde kıvançla kutluyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünde kıvançla kutluyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı, ortak tarihimiz, dilimiz ve kardeşlik bağlarımızdan aldığı güçle, dayanışmamızı kurumsallaştıran ve iş birliğimizi pekiştiren önemli bir platforma dönüşmüştür. 29-30 Ekim tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, bu ortaklığı daha da ileriye taşıyacaktır. Türkiye, Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme ve Türk Yüzyılı'nı birlik ve dayanışma içinde inşa etme hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: ANKA
Dışişleri BakanlığıDış PolitikaPolitikaNahçıvanTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti
Cornell’de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı Cornell'de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 milyon balığı göllere bıraktılar 54 yıl sonra pişman oldular 9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
10:12
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Dünyaya madara olduk
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk
09:47
Rakam öyle böyle değil Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
09:45
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
09:34
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
09:19
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85’e yükseldi
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi
09:11
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 10:49:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Dışişleri, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı, TDT 13. Zirvesi'ne vurgu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei