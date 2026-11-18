(ANKARA) - DİSK Araştırma Merkezi tarafından 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin yapılan "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü" araştırmasında Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 577 bine ulaştığı, çalışma çağındaki 67,1 milyon kişinin yalnızca 23,2 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer aldığı belirtildi.

DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanarak hazırladığı araştırmaya göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak açıklanırken, geniş tanımlı işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 30,9'a yükseldi.

Araştırmada, geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 577 bine ulaştığı belirtilerek, 9,7 milyonu aşkın kişinin iş ararken ümidini kaybettiği, iş aramayı bıraktığı ya da kısmi zamanlı çalışmasına rağmen daha fazla çalışmak istediği ifade edildi. Bu kapsamda dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki farkın 22,8 puan olduğu belirtildi.

KAYITLI VE TAM ZAMANLI İSTİHDAM YÜZDE 34,6

Araştırmada, istihdamın niteliğini ortaya koymak amacıyla DİSK-AR tarafından geliştirilen Kayıtlı ve Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) ölçütüne de yer verildi. Buna göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde resmi istihdam oranı yüzde 49,2 olarak açıklanırken, KATİ oranı yüzde 34,6'da kaldı.

Çalışma çağındaki 67,1 milyon kişinin yalnızca 23,2 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı istihdam kapsamında çalıştığı belirtildi. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 32 iken KATİ oranı yüzde 19,9; erkeklerde ise resmi istihdam oranı yüzde 66,7, KATİ oranı yüzde 49,6 olarak hesaplandı.

40 SAATİN ALTINDA ÇALIŞANLARIN YÜZDE 47,4'Ü DAHA FAZLA ÇALIŞMAK İSTİYOR

Araştırmaya göre, haftalık 40 saatin altında çalışan 8 milyon 192 bin kişinin 3 milyon 881 bini zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer aldı. Böylece haftada 40 saatten az çalışanların yüzde 47,4'ünün daha fazla çalışmak istediği belirlendi. Bu oran, 2021 yılından bu yana kaydedilen en yüksek düzey oldu.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 32,6 olan söz konusu oran, 2024'te yüzde 42,4'e, 2025'te yüzde 45,9'a ve 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 47,4'e yükseldi. Aynı dönemde zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 967 binden 3 milyon 881 bine çıktı.

GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 40,2

Araştırmada işsizliğin cinsiyete göre dağılımında kadınlar ile erkekler arasındaki farkın sürdüğüne dikkati çekildi. 2026 yılının üçüncü çeyreğinde dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 25,3, kadınlarda yüzde 40,2 oldu.

Böylece kadınların geniş tanımlı işsizlik oranının erkeklerden 14,9 puan yüksek olduğu belirtildi. Geniş tanımlı işsiz sayısı kadınlarda 6 milyon 147 bin, erkeklerde 6 milyon 424 bin olarak hesaplandı.

GENÇ KADINLARDA GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 50,7

Araştırmada genç işsizliğine ilişkin veriler de değerlendirildi. Buna göre, 15-24 yaş grubundaki gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 38,2 olarak hesaplandı. Gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 15,2 oldu.

DİSK-AR, gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranının AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılının üçüncü çeyreğindeki yüzde 26 seviyesinden 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 38,2'ye yükseldiğini belirterek, bu dönemde 12,1 puanlık artış yaşandığına dikkati çekti.

Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 50,7'ye ulaşırken, genç erkeklerde bu oran yüzde 30,1 olarak hesaplandı. Dar tanımlı işsizlik oranı ise genç kadınlarda yüzde 23,4, genç erkeklerde yüzde 10,8 oldu.