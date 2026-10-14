DİSK Bakırköy\'de adalet için buluştu, Halk TV\'ye kayyum müdahalesini protesto etti

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) DİSK, "Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet için Emekçi Buluşmaları"nın ikincisini Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirdi. Buluşmada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Halk TV operasyonuna tepki gösterdi. Çerkezoğlu, "Biz adalet istiyoruz. Biliyoruz ki, basının özgür olmadığı, ifade özgürlüğünün olmadığı yerde adalet ve demokrasi olmaz! Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından olan Halk TV'nin yayınının durdurulması ve kayyum müdahalesi, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokrasiye yönelik ağır bir ihlaldir. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların yaşadığı hakikati karartmaya çalışan hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz." dedi.

DİSK'in "Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet için Emekçi Buluşmaları"nın ikincisi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirildi. Buluşmada bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bu ülkenin yüzde 1'lik bir kesimi akla hayale sığmayacak ölçüde zenginleştikçe, bu ülkenin yüzde 99'u gelirde adaletsizliğin ağır bedellerini ödüyor. Bir asgari ücretlinin alın teriyle 6000 yıl aralıksız çalışarak kazanabileceği parayı, en tepedekiler dört ayda oturduğu yerde fonlanarak kazanabiliyor. Bizler bu ülke yoksul olduğu için değil, gelirde-vergide-ülkede adalet olmadığı için geçinemiyoruz." dedi.

Çerkezoğlu şunları söyledi:

"Bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir kez daha gelirde, vergide, ülkede adalet için bir aradayız. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz emekçiler geçinemiyoruz. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücümüz her gün ama her gün düşüyor. Asla tutmayan enflasyon hedefine göre belirlenen ücret artışları gerçek enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Adaletsiz vergilerin altında her ay daha fazla eziliyoruz; büyük sermaye gruplarından ve patronlardan fazla vergi veriyoruz.

"ASGARİ ÜCRET YILIN DOKUZUNCU AYIHDA 6 BİN 828 LİRA KAYBETTİ"

DİSK-AR'ın her ay yayınladığı Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun Ekim ayı verilerine göre enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerine dokuz aylık toplam faturası en az 2 trilyon 254 milyar liraya ulaştı. ?Yılın dokuzuncu ayında enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturası 1 trilyon 223 milyar TL! ?İşçiler olarak Eylül 2026'nın en az yarısını vergi, kesinti ve enflasyona çalıştık! ?Asgari ücret yılın dokuzuncu ayında 6 bin 828 lira kaybetti!

Biliyoruz ki bu tablo tesadüf değil. Bu ülkenin yüzde 1'lik bir kesimi akla hayale sığmayacak ölçüde zenginleştikçe, bu ülkenin yüzde 99'u gelirde adaletsizliğin ağır bedellerini ödüyor. Bir asgari ücretlinin alın teriyle 6000 yıl aralıksız çalışarak kazanabileceği parayı, en tepedekiler dört ayda oturduğu yerde fonlanarak kazanabiliyor. Bizler bu ülke yoksul olduğu için değil, gelirde-vergide-ülkede adalet olmadığı için geçinemiyoruz. Oysa kaynak var. Zenginlik var. Üretim var. Biz işçiler, biz emekçiler çalışıyoruz; biz üretiyoruz… Bu ülke ekonomisini biz büyütüyoruz. ve biliyoruz ki bu ülke kaynaklarının hepimizi insanca yaşatmaya yeter. Bu nedenle gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için buluşuyoruz.

Bu ülke yoksul olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için geçinemeyen ve adalet isteyen herkesin; işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların yan yana geleceği; emeğin gücünü büyüteceği ve taleplerini hep birlikte daha gür bir sesle haykıracağı EMEKÇİ BULUŞMALARI'nın ikincisinde Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndayız. Yarın 15 Ekim'de Tekirdağ'da, 16 Ekim'de Edirne'de olacağız. Önümüzdeki hafta, 20 Ekim'de Bursa, 21 Ekim'de Eskişehir'de, 22 Ekim'de Çanakkale'de, 23 Ekim'de Balıkesir'de emekçilerle buluşacağız. Ekim ayı programımızı 26 Ekim'de Aydın'da, 27 Ekim'de Antalya'daki EMEKÇİ BULUŞMALARI ile tamamlayacağız. Kasım ayı programımızı da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.

HALK TV'YE KAYYIMA TEPKİ

Evet bu ülke artık bu kadar büyük adaletsizlikleri kaldırmıyor. Bugün burada Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda taleplerimizi ve kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz adalet istiyoruz. Biliyoruz ki, basının özgür olmadığı, ifade özgürlüğünün olmadığı yerde adalet ve demokrasi olmaz! Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından olan Halk TV'nin yayınının durdurulması ve kayyum müdahalesi, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokrasiye yönelik ağır bir ihlaldir. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların yaşadığı hakikati karartmaya çalışan hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz.

"GELİRDE ADALET İSTİYORUZ"

Bu düzeni sürdürenler, yaşadığımız gerçeklerin duyulmasını da engellemek istiyor. İşçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin; bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenlerin sesini kısmaya çalışıyor. Yoksulluğu ve adaletsizliği dayatanlar, itirazları da baskıyla ve zorla susturmak istiyor.

Bizler yıllardır bu ülkede adalet, demokrasi ve kardeşlik için mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki emeğimizin karşılığını almak, vergide adaleti sağlamak, seçme ve seçilme hakkımızı korumak ve özgür bir ülkede yaşamak için verdiğimiz mücadele birbirinden ayrılamaz. Biz gelirde adalet istiyoruz! Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin derhal artırılması için buluşuyoruz! Ücret artışlarının asla tutmayan hedeflenen enflasyona göre değil gerçek enflasyona göre belirlenmesini ve ekonomik büyümeden çalışanların pay almasını istiyoruz. Türkiye'nin bir asgari ücretliler ülkesi olma utancından kurtulmasını, bunun için toplu iş sözleşmesi kapsamının genişletilmesini istiyoruz.

Biz vergide adalet istiyoruz! Az kazanandan az; çok kazanandan çok vergi alınan bir vergi sistemi için buluşuyoruz! Vergi politikasının dünyanın en adaletsiz vergisi olan dolaylı vergiler yerine gelir ve servet üzerinden alınan doğrudan vergilere dayanmasını istiyoruz. Gelir vergisinin ilk dilim oranının yüzde 10'a düşürülmesini istiyoruz. Çalışanların yıl içerisinde ücretlerinin düşmesine neden olan vergi tarife dilimlerindeki soyguna son verilmesini; Gelir vergisi tarife dilimlerinin yeniden değerleme oranında ve asgari ücret artış oranının altında kalmayacak biçimde güncellenmesini talep ediyoruz."

Emeklilikte adalet ve insanca yaşam istediklerini vurgulayan Çerkezoğlu, "En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılması için buluşuyoruz. Emeklilerin bir yük olarak görüldüğü bu düzene karşı sesimizi yükseltiyor; emekliliğin kamusal bir hak olduğunu söylüyoruz. Emeklilik sistemindeki adaletsizliklere son verilmesini, kademeli emeklilik bekleyenlerin, çırak ve stajyerlerin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Emeklilerin sağlık, bakım, barınma ve ulaşım hakları kamusal güvencelerle desteklenmesi gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ İSTİYORUZ"

Çerkezoğlu, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Sendikalaşmanın, örgütlenmenin, hak aramanın engellenmediği demokratik bir ülke için buluşuyoruz. Sendikalaşma önündeki yasal ve fiili tüm engellerin, barajların kaldırılmasını istiyoruz. Grev hakkı başta olmak üzere demokratik haklarımız önündeki tüm kısıtlamalara son verilmesi için buluşuyoruz. İfade özgürlüğümüzden seçme ve seçilme hakkımıza kadar tüm demokratik haklarımız için sesimizi yükseltiyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. Biz biliyoruz ki bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini yaratanlar, biz işçiler, emekçiler, emekliler, gençler ve kadınlar buluştuğunda bu adaletsiz düzeni değiştirebiliriz. Bu nedenle herkesi EMEKÇİ BULUŞMASI'NDA yan yana gelmeye; emeğin gücünü büyütmeye ve hep birlikte daha güçlü bir sesle haykırmaya çağırıyoruz."