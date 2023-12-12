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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet istediklerini belirtti - Son Dakika
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet istediklerini belirtti

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yüksek enflasyon ve düşen alım gücü sürecinde gelirde ve vergide adalet için mücadele verdiklerini söyledi. Çerkezoğlu, farklı kentlerde işçi buluşmaları düzenlediklerini ve taleplerin milyonların talepleri olduğunu vurguladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet istediklerini belirtti
12.12.2023 - 19:37,
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet istediklerini belirtti.

Çerkezoğlu, Cacabey Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, yüksek enflasyonun olduğu, alım gücünün düştüğü süreçte DİSK olarak gelirde, vergide adalet ve insanca yaşam için mücadele verdiklerini söyledi.

Farklı kentlerde işçi buluşmaları yaptıklarını vurgulayan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"DİSK Yönetim Kurulu, aralık ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda ve meydanlarda olacak. Dün Edirne'den başlattık bu mücadeleyi, bugün Kırşehir'deyiz. Mersin, Antalya ve Adana'da devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız 'gelirde adalet', 'vergide adalet' yürüyüşünde bu taleplerin, milyonların talepleri olduğunu yaşayarak gördük. Sonuçta Ankara'da kalabalık mitingle bu süreci devam ettirdik."

Gelirde ve vergide adalet istediklerini aktaran Çerkezoğlu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girilen süreçte, üretilen değerden alınan payın yüzde 26'ya kadar gerilediğini savundu.

Basın açıklamasına, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanı İsa Şahin ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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Arzu Çerkezoğlu, Kırşehir, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet istediklerini belirtti - Son Dakika
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