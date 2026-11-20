DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çalışma hayatı ve emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çerkezoğlu, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen emek buluşmasında, Kırşehir'de DİSK üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin haklarını savunmak için bir araya gelmeleri gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğünü, emeklilerin ve işçilerin maaşlarının beklenilenin altında kaldığını savundu.

Çerkezoğlu, "Bu mücadeleyi Türkiye'nin dört bir yanında yan yana omuz omuza büyütüyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretlerin güncellenmesini, yükseltilmesini istiyoruz." dedi.

DİSK olarak taleplerinin bulunduğunu söyleyen Çerkezoğlu, dünyanın zor zamanlardan geçtiğini, umutsuzluğa kapılmadıklarını kaydetti.