DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ve beraberindekiler, TMMOB'u ziyaret ederek görüştü
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Sekreteri Tayfun Görgün, TMMOB'u ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve üyelerle bir araya geldi. Görüşmede emeğin ve Türkiye'nin gündemi ele alındı.
(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, TMMOB'u ziyaret etti.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Yaşar ve Genel Sekreter Vekili Sezgin Çalışkan ile görüştü.
Görüşmede emeğin ve Türkiye'nin gündeminin ele alındığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
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