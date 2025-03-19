DİSK'ten İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından keyfi ve hukuksuz bir kararla iptal edilmesinin ardından bugün sabah erken saatlerde evine yapılan baskınla gözaltına alınması, hukuk devleti anlayışına ve halkın iradesine yönelik ağır bir saldırıdır" açıklamasını yaptı.

DİSK Genel-İş Sendikası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. DİSK Genel-İş tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından keyfi ve hukuksuz bir kararla iptal edilmesinin ardından, bugün sabah erken saatlerde evine yapılan baskınla gözaltına alınması, hukuk devleti anlayışına ve halkın iradesine yönelik ağır bir saldırıdır. İmamoğlu'nun yanı sıra, ilçe belediye başkanları ve gazetecilerin de gözaltına alınması, siyasi saiklerle yürütülen, keyfi ve hukuksuz bir operasyonun parçasıdır.

Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanının hukuksuz bir şekilde gözaltına alınması kesinlikle kabul edilemez. Bu uygulamalar, halkın iradesini yok sayan, adaleti, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü hedef alan bir sürecin devamıdır. Türkiye toplumu, adalet, eşitlik, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine duyduğu inancına bir kez daha ağır bir darbe almıştır. Muhaliflere yönelik şafak baskınlarıyla gözdağı verilmesi ve ülkenin adeta büyük bir cezaevine dönüştürülmesi, geleceğimize yapılacak en büyük kötülüktür. Bu hukuksuz gözaltıları reddediyor ve güçlü bir şekilde kınıyoruz.

Ülkemizin ihtiyacı daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk ve adalet iken, baskı ve tutuklamalarla yönetilmeye çalışılması asla kabul edilemez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözaltına alınan diğer belediye başkanları ile belediye yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır. Hukukun siyasete alet edilmesine son verilmesi, yalnızca bu sürecin mağdurları için değil, ülkemizin geleceği için de bir zorunluluktur. Bu hukuksuzluktan bir an önce vazgeçilmelidir!"