DİSK'ten Taksim'de 1 Mayıs vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DİSK'ten Taksim'de 1 Mayıs vurgusu

05.05.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, Taksim'deki gözaltıların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Haber: Esra TOKAT - Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'ndaki gözaltılara ilişkin "1 Mayıs'ta Taksim'de olmak isteyenlere uygulanan baskı, gözaltılar asla kabul edilemez. Biz bu ülkede Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ımızı özgürce kutlayacağız, emeğin Türkiye'sini de hep birlikte kuracağız. 1 Mayıs Meydanı'nın Taksim Meydanı olduğu gerçeğini bugüne kadar hiç kimse değiştiremedi. Hep beraber Taksim'de 1 Mayıs'ımızı özgürce mutlaka ama mutlaka kutlayacağız" dedi.

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi yapılıyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Bu adaletsiz düzenin işçilere, emekçilere dayattığı bütün olumsuzluklara, açlığa, yoksulluğa, adaletsizliklere karşı 'Bu düzen kaderimiz değildir, bu düzeni biz değiştireceğiz' diyoruz. Bütün işçileri, emekçileri omuz omuza bu adaletsiz düzene son vermeye çağırıyoruz. Bugün Türkiye'nin 4 bir yanında, 1 Mayıs meydanlarında milyonlarca işçinin, emekçinin, kadınların, gençlerin ortak kararlılığı, iradesi budur. Çünkü Türkiye'de öyle bir düzen kurdular ki bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Bu adaletsiz düzen kaderimiz değil."

Oysa biz bu ülkede hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz alınterimizin karşılığını istiyoruz. Gelirde adaletin, vergide adaletin olduğu bir ülke için mücadele ediyoruz. Bunun yolu da işçilerin örgütlü olmasıdır, sendikalı olmasıdır, sendikalaşmaların önündeki görev hakkımızın, toplu sözleşme hakkımızın kullanımın önündeki bütün engellerin kaldırılması için mücadele veriyoruz çünkü bu adaletsizliğin ancak ve ancak işçilerin örgütlülüğü, sendikasızlığı üzerine devam edebilir. O nedenle tüm sendikalı bütün işçileri örgütlü olmaya, sendikalı olmaya, işçi olmaya çağırıyoruz, 'Örgütlenin ki bu adaletsizliği değiştirelim.'"

"AKP iktidarı toplumsal desteğini kaybettikçe daha baskıcı politikalara sarılıyor"

Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'nda ki gözaltılara ilişkin de şöyle konuştu:

"1 Mayıs'ta bütün Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'da ve Taksim Meydanı'ndadır çünkü hem tarihsel, hem toplumsal, hem de hukuksal olan olarak bir gerçek var o gerçekte Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğu gerçeğidir. Bu gerçeği ne 1977 katliamı değiştirebildi, ne 12 Eylül askeri faşist darbesi değiştirebildi. 2010, 2011 ve 2012'de dünyanın en büyük bir mayıs yaptık biz Taksim Meydanı'nda ama 2013 yılından beri AKP iktidarı Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs'a ve işçi sınıfına  kapattı."

Aslında Taksim Meydanı sadece bir meydan yasağı değil bugünkü Taksim yasağı iktdarın zihniyetinin sembolüdür. AKP iktidarı toplumsal desteğini kaybettikçe daha baskıcı politikalara sarılıyor. O nedenle milyonların Taksim gibi güçlü bir meydanda 1 Mayıs'ta bir araya gelmesini istemiyor. Çünkü açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edenler, emeklileri 20 milyon lirayla yaşamaya mahkum edenler bu düzen devam etsin diye Taksim'i yasaklıyor. Ama bütün dünyada işçiler 1 Mayıs'ı kendi belirledikleri meydanlarda en merkezi meydanlarında kutlarlar, bu en temel hakkımızdır.

1 Mayıs'ta Taksim'de olmak isteyenlere uygulanan baskı, gözaltılar asla kabul edilemez. Biz bu ülkede eşitliği, adaleti, barışı, demokrasiyi de kazanacağız, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ımızı özgürce kutlayacağız, emeğin Türkiye'sini de hep birlikte kuracağız. 1 Mayıs Meydanı'nın Taksim Meydanı olduğu gerçeğini bugüne kadar hiç kimse değiştiremedi. Hep beraber Taksim'de 1 Mayıs'ımızı özgürce mutlaka ama mutlaka kutlayacağız."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK'ten Taksim'de 1 Mayıs vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:46:39. #7.13#
SON DAKİKA: DİSK'ten Taksim'de 1 Mayıs vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.