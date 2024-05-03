Divan Araştırma ve Eğitim Derneği ile Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

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Divan Araştırma ve Eğitim Derneği ile Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği Başkan Vekili Nevzat Kocasaraç, Bakü'de Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Zahit Oruç'la bir araya geldi.

Oruç, görüşmede kurumunun faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye'den farklı düşünce kuruluşlarıyla görüşerek işbirliği konusunu ele aldıklarını belirten Oruç, Türk kurumlarıyla birçok yönde ortaklaşa çalışma yürütülebileceğini söyledi.

Oruç, kendi fikir ve düşünce sistemlerini kendilerinin kurması gerektiğini, gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçları ve raporların Türk medyasında yer almasının faydalı olacağını, Türk dünyasını ilgilendiren konuların gündemde tutulması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zafere değinen Oruç, "Zaferin sürdürülebilir olması için daha çok güç sarf etmek gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın ilgili kurumlarının işbirliğine ve ortak çalışmalarına ihtiyaç var. İki kardeş devletin enformasyon ve siyasi alanlarının birleştirilmesi, düşünce insanlarının daha fazla tanıtılması gerekiyor." dedi.

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği Başkan Vekili Nevzat Kocasaraç da derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaştı.

Kocasaraç, insan kaynaklarının şekillenmesine öncelik verdiklerini, bu hususta ve insan hakları alanında Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi ile ortak çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

Beyin merkezlerinin önemine dikkati çeken Kocasaraç, iki ülkenin ilgili kurum ve kuruluşlarının işbirliğini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir'in de hazır bulunduğu görüşmede araştırma raporları ve durum analizlerinin hazırlanması ve ortak konulardaki sosyolojik çalışmalarda işbirliği için mutabakata varıldı.

Görüşmenin sonunda Oruç ve Kocasaraç, Divan Araştırma ve Eğitim Derneği ile Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptına imza attı.