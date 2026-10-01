Divanu Lugati't-Türk sergisi Kırgızistan'ın Issık-Göl bölgesinde açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Divanu Lugati't-Türk sergisi Kırgızistan'ın Issık-Göl bölgesinde açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın Issık-Göl bölgesinde, TİKA ve ortak kurumların işbirliğiyle Divanu Lugati't-Türk kalıcı sergisi açıldı. Sergi, Kaşgarlı Mahmud'un mirasını, ünlü dünya haritasını ve Karahanlı dönemi arkeolojik buluntularını ziyaretçilere sunuyor.

Kırgızistan'da, büyük Türk filologu Kaşgarlı Mahmud'un eseri ve Türk kültürüne dair önemli bilgileri içeren "Divanu Lugati't-Türk" adlı kalıcı sergi açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Dünyası Vakfının ortaklığında, ilgili kurumların işbirliğiyle, ülkenin Issık-Göl bölgesindeki Çolpon-Ata şehri yakınlarında bulunan Kurmancan Datka Göçebe Medeniyeti Merkezi'nde "Divanu Lugati't-Türk" kalıcı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Merkezin özel bir bölümünde yer alan sergide, Kaşgarlı Mahmud'un mirası, onun ünlü Türk merkezli dünya haritası ile Orta Asya'da hüküm sürmüş Karahanlılar dönemine ait arkeolojik eserler ve buluntular ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Birinci Yardımcısı Soyuzbek Nadırbekov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aktotı Raimkulova, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özsoy'un yanı sıra kurum temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Serginin Kaşgarlı Mahmud'un doğduğu topraklarda açılması ayrı bir önem taşıyor"

Nadırbekov, açılıştaki konuşmasında, Mahmud Kaşgari'nin mirasının ve eseri Divanu Lugati't-Türk'ün, Kırgız halkının ve tüm Türk dünyasının tarihi ve kültürel mirası açısından taşıdığı özel öneme işaret ederek, "Serginin Kaşgarlı Mahmud'un doğduğu topraklarda açılması ayrı bir önem taşıyor. Onun eseri olan Divanu Lugati't-Türk, 11. yüzyıl Türk dünyasının dili, tarihi, coğrafyası, gelenekleri ve kültürüne dair değerli bilgiler içermektedir." ifadesini kullandı.

Projede çağdaş teknolojilerle tarihi mirasın bir araya getirildiğini belirten Nadırbekov, bu çalışmanın Türk dünyasının tanıtımına önemli katkı sunacağına inandığını vurgulayarak, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Büyükelçi Ökem ise Karahanlı mirasının en önemli figürlerinden Kaşgarlı Mahmud'un izlerini taşıyan bu coğrafyada serginin kalıcı hale getirilmesinin büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Ökem, çalışmanın ortak tarih ve kültür mirasının görünür kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından kıymetli bir adım olduğunu kaydetti.

"Eser, Türk halklarının dilsel dünyasına açılan eşsiz bir penceredir"

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aktotı Raimkulova, Divanu Lugati't-Türk'ün Türk halklarının kültürel ve dilsel dünyasına açılan eşsiz bir pencere olduğunu belirterek, serginin 2024'te Bişkek'te başlayan yolculuğunun Issık-Göl'de kalıcı bir merkeze dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA Başkanı Eren de konuşmasında, Divanu Lugati't-Türk'ün yalnızca bir sözlük olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizdi.

Eserin, dönemin Türklerinin dünyaya, doğaya ve yaşama bakışını yansıtan ana kaynaklardan biri olduğunu vurgulayan Eren, ortak bir gelecek inşa etmenin temel yollarından birinin geçmişe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özsoy da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın, bu serginin Issık Göl'ünde kalıcı olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulması yönündeki temennisini hatırlatarak, projenin TİKA, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirildiğini aktardı.

Ziyaretçilerine 11. yüzyıldan bugüne ulaşan kelimeler ve objeler eşliğinde Türk kültür mirasının derinliklerini keşfetme imkanı sunan sergi, daha önce Bişkek, Astana ve Türkistan şehirlerinde de sanatseverlerle buluşmuştu.

Kaynak: AA
Kaşgarlı MahmudKültür SanatKırgızistanGüncelKültürSanatDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren kaza Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
19:23
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı
19:08
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın oğlu da bahis listesinde
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 20:00:37. #7.13#
SON DAKİKA: Divanu Lugati't-Türk sergisi Kırgızistan'ın Issık-Göl bölgesinde açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei