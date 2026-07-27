Ampute diyabet hastası protezlerle yeniden yürüyor

Bacakları ampute edilen 63 yaşındaki diyabet hastası Vedi Mengüllüoğlu, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi doktorlarınca tasarlanan protezler sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Şeker hastalığı olarak da adlandırılan diyabetle mücadele eden tır şoförü Mengüllüoğlu, 8 yıl önce çalışmak için Rusya'ya gitti.

Evli ve 7 çocuk babası Mengüllüoğlu, kullandığı tırın Sibirya yakınlarında arızalanması nedeniyle soğuk havada mahsur kaldı.

Kangren olan sağ bacağı, hastanede diz bölgesinden ampute edilen Mengüllüoğlu, tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

Mengüllüoğlu'nun hastalığın etkisiyle kötüleşen sol bacağı da 2 yıl önce diz altından kesildi.

Yeniden yürümek isteyen Mengüllüoğlu, Hatay Valiliği ve Fiziksel Engelliler Vakfı aracılığıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesine kurulan merkeze başvurdu.

Merkez doktorlarınca tasarlanan protezleri operasyonla takılan Mengüllüoğlu, ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşadı.

"Lavaboya iki kişi götürüp getiriyordu"

Vedi Mengüllüoğlu, AA muhabirine, protezlerine alışmak için merkezde fizyoterapi gördüğünü söyledi.

Hayatının kolaylaştığını dile getiren Mengüllüoğlu, "Geçmiş benim için karanlık. Lavaboya iki kişi götürüp getiriyordu. Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Sayın Vali'mizin sayesinde protezlere kavuştum. Allah razı olsun, onların sayesinde ayaktayım." diye konuştu.

Mengüllüoğlu, tekerlekli sandalye kullanmaktan kurtulduğunu belirtti.

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde görevli ortopedi teknikeri Yağmur Durmaz da kendilerine tekerlekli sandalyeyle gelen Mengüllüoğlu'nun evine yürüyerek gittiğini belirterek, şunları anlattı:

"Protezlerini ilk teslim ettiğimizde hastamızın ayağa kalkıp yürüdüğündeki gülümsemesi hepimizi çok mutlu etti. Kendisine merkezde yürüyüş eğitimleri verdik ve çok kısa sürede toparlanıp ayağa kalktı."