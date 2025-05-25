Diyadin'de Bahar Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Diyadin'de Bahar Şenliği Coşkusu

25.05.2025 19:24
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Diyadin'de yapılan Bahar Şenliği, doğa ile iç içe bir gün sunarak toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.

Diyadin'de bahar şenliği coşkusu

Çoban Yaylası renkli görüntülere sahne oldu

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyü'nün yüksek rakımlı Çoban Yaylası Mezrası, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Bahar Şenliği'yle doğayla iç içe, neşeli ve umut dolu bir güne ev sahipliği yaptı. Ağrı Türk Kızılay Şubesi ile Diyadin Kızılay İlçe Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlik, bölge halkından büyük ilgi gördü.

Yaylanın yemyeşil doğası ve temiz havası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, Kızılay'ın gönüllü ekipleri erken saatlerden itibaren hazırlıklara başladı. Alanda kurulan stantlar ve sosyal etkinlik alanları hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekerken, organizasyonun amacı birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek oldu.

Kızılay'dan İkramlar ve Sıcak Misafirperverlik

Etkinlik boyunca Kızılay Aşevi tarafından gelen misafirlere sıcak yemek ikram edildi. Menüde yöresel lezzetlerin yanı sıra her yaştan katılımcıya hitap eden yiyecekler yer aldı. Ayrıca serinlemek isteyen vatandaşlara gün boyu buz gibi limonata dağıtıldı. Kızılay gönüllüleri, misafirlerin rahat etmesi için titizlikle çalıştı.

Şenlik alanına kurulan gölgelikler ve oturma alanlarında vatandaşlar aileleriyle birlikte dinlenirken, doğal manzaraya karşı sohbet etti. Katılımcılar, organizasyonun yalnızca eğlenceli değil; aynı zamanda manevi anlamda da güçlü bir birliktelik ortamı sunduğunu dile getirdi.

Çocuklar İçin Şenlik, Doyasıya Eğlenceye Dönüştü

Etkinlikte en büyük ilgiyi ise çocuklara yönelik hazırlanan aktiviteler gördü. Palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve uçurtma uçurma alanı çocukların gün boyunca eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Gök yüzünü süsleyen rengarenk uçurtmalar, yaylanın doğal dokusuyla birleşerek görsel bir şölen oluşturdu.

Kızılay ekiplerinin ücretsiz olarak dağıttığı dondurmalar, sıcak havada çocuklara serinlik ve mutluluk getirdi. Yüzleri boyanan, oyunlar oynayan, arkadaşlarıyla neşeyle koşan çocuklar, şenliğin en renkli görüntülerine imza attı. Bu etkinlik, kırsal bölgelerde çocukların sosyal hayata katılımının önemini bir kez daha gösterdi.

Yaylada At Gezintisi ve Hatıra Kareleri

Doğayla iç içe düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, yaylada hazır bulunan atlara binerek kısa gezintilere çıktı. Özellikle çocuklar için heyecan verici bir deneyim olan at gezisi, şenlik boyunca en çok ilgi gören aktivitelerden biri oldu. Ziyaretçiler, bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Yaylanın eşsiz manzarasında çekilen grup fotoğrafları, günün hatırası olarak sosyal medyada da geniş yer buldu.

Katılım Yoğundu, Gönüller Bir Oldu

Bahar şenliğine Ağrı Türk Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, Diyadin Kızılay İlçe Başkanı Suat Özden, ilçe genelinden gelen öğretmenler, köy halkı, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Kızılay yetkilileri İHA İhlas haber ajansına yaptıkları açıklamalarda, bu tür sosyal etkinliklerin hem çocukların gelişimine hem de kırsal alanlarda toplumsal bağların kuvvetlenmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Etkinlik boyunca herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yerel gönüllüler, ve Kızılay ekipleri koordineli çalıştı. Katılımcılar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzeri etkinliklerin daha sık yapılmasını istedi.

Gelecek Yıllar İçin Umut Oldu

Diyadin'de ilk kez gerçekleştirilen bu şenlik, köy halkı ve çocuklar için moral ve motivasyon kaynağı oldu. Baharın coşkusunun hep birlikte yaşandığı etkinlik, hem fiziki hem de duygusal anlamda büyük bir topluluk dayanışmasına sahne oldu. Organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyadin'de Bahar Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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