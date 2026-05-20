Diyanet 1128 Sözleşmeli Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan alanlara sözlü sınav sonucuna göre 1128 sözleşmeli personel alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda 338 koruma ve güvenlik görevlisi, 216 aşçı, 574 temizlik görevlisi istihdam edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar, 22 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.