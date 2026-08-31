Diyanet Akademisi’nde 4.443 Aday Din Görevlisi Eğitime Başladı

Diyanet Akademisinin 2026-2027 mesleki eğitim yılında 1252 aday din görevlisine 3 bin 191 aday daha katılacak.

Diyanet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 mesleki eğitim yılı akademi ve dini yüksek ihtisas merkezlerinde bugün düzenlenen açılış törenleriyle başladı.

Yeni dönemde aday din görevlileri, 34 Akademi Merkezinde mesleki eğitim alacak, 13 Dini Yüksek İhtisas Merkezinde yüksek ihtisas eğitimleri gerçekleştirilecek.

Diyanet Akademisinde eğitimlerine devam eden 1252 aday din görevlisine, yeni dönemde 3 bin 191 aday daha katılacak. Böylece Akademide eğitim gören aday din görevlilerinin sayısı 4 bin 443'e ulaşacak.

5. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi, 22 Nisan 2027 tarihine kadar sürecek.

Yüksek ihtisas eğitimlerinde ise 705'i yerli, 85'i yabancı olmak üzere 790 kursiyerin devam eden eğitimlerine, yeni dönemde 346'sı yerli, 56'sı yabancı olmak üzere 402 yeni kursiyer katılacak. Böylece yüksek ihtisas eğitimlerinde 1192 kursiyer eğitim görecek.

Diyanet Akademisinin ilk üç dönemin 10 bin 725 aday din görevlisi mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak görevlerine başladı. 1976 yılından itibaren sürdürülen yüksek ihtisas eğitimlerinden ise bugüne kadar 6 bine yakın kursiyer mezun oldu.

Mesleki eğitimde hedef, bilgi, hikmet ve hizmet bilinci

Diyanet Akademisinde yeni eğitim döneminde aday din görevlilerinin ve kursiyerlerin Kur'an ve sünnet merkezli din hizmeti anlayışlarını geliştirmeleri, mesleki yeterliliklerini güçlendirmeleri ve toplumla sağlıklı iletişim kurabilen, güven veren ve örnek teşkil eden din görevlileri olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Diyanet Akademisi, mesleki eğitimi yalnızca bilgi ve beceri kazandıran bir süreç olarak değil, bilginin hikmetle, ilmin ahlakla ve hizmetin ihlasla buluşturulduğu bir yetişme süreci olarak ele alıyor.

Bu doğrultuda aday din görevlilerinin görev hayatları boyunca kendilerini geliştirmeleri ve sürekli öğrenme bilincini sürdürmeleri hedefleniyor.