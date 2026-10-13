Diyanet Başkan Yardımcısı Demir, Ordu'da din görevlilerinin birlik çimentosunu vurguladı - Son Dakika
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Diyanet Başkan Yardımcısı Demir, Ordu'da din görevlilerinin birlik çimentosunu vurguladı

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet İshak Demir, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Cami ve Sosyal Hayat' konferansında din görevlilerinin haftasını kutladı. Demir, din görevlilerinin ülkenin birlik ve beraberliği için çok önemli bir çimento görevi gördüğünü söyledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet İshak Demir, "Din görevlilerimizin ülkemizin birlik ve beraberliği için de çok önemli bir çimento görevi gördüğünü düşünüyorum." dedi.

Demir, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Cami ve Sosyal Hayat" konulu konferansta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda din görevlilerinin haftasını kutladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştığını ifade eden Demir, din görevlilerinin toplumun farklı kesimleriyle doğrudan iletişim kurduğunu söyledi.

Demir, din görevlilerinin ülkenin dört bir yanında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, "Din görevlilerimizin ülkemizin birlik ve beraberliği için de çok önemli bir çimento görevi gördüğünü düşünüyorum. Bu görevi daha güzel yerine getirmeleri için kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Caminin İslam dininin sembol mekanı olduğuna işaret eden Demir, cami kelimesinin bir araya getiren, toplayan anlamına geldiğini belirtti.

Demir, geçmişte şehirler kurulurken öncelikle caminin inşa edildiğini, diğer yapıların ise caminin çevresinde şekillendiğini anlatarak, "Şehir planlarken camiyi bu anlamda nereye oturtacağımızı belirlememiz bizim camiyle, dinle, daha doğrusu insanlıkla aramızdaki mesafeyi de bizlere gösterir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin İslam dünyası açısından önemine değinen Demir, Mescid-i Haram'ın Müslümanların hac ve umre ibadetleri sırasında tavaf ettikleri kutsal mekan olduğunu belirtti.

Demir, Mescid-i Nebevi'nin de İslam dünyasının önemli mescitlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Rabbim hepimize bu mescitlerde namaz kılabilmeyi nasip etsin." dedi.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın da konuşma yaptığı konferansa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile diğer ilgililer ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA
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