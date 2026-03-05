Diyanet Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya'da

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ramazan ayı nedeniyle çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Kuzey Makedonya'da İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetahu'yu ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kosova temaslarının ardından Kuzey Makedonya'ya geçti. Başkent Üsküp'te bulunan Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği Başkanlığını ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetahu ile bir araya geldi."

Ayrıca Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u da ziyaret eden Başkan Arpaguş, daha sonra tarihi Mustafa Paşa Camii'ne geçerek ikindi namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Başkan Arpaguş, Üsküp Din Hizmetleri Müşavirliğini de ziyaret ederek, Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Arpaguş, görüşmenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Akabinde Üsküp Camii'ne geçerek teravih namazını kıldıran Başkan Arpaguş, namaz sonrası cemaate hitap etti."