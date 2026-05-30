Diyanet, Hac Ödülünü Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet, Hac Ödülünü Kazandı

Diyanet, Hac Ödülünü Kazandı
30.05.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet, Mekke'deki ödül töreninde 'En Başarılı Hac Organizasyonu' birinciliğini elde etti.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde Diyanet'in "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülü kazandığını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde, Diyanet İşleri Başkanlığı, "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"2026 Yılı Hac Organizasyonları Ödül Töreni'nde, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 'En Başarılı Hac Organizasyonu' kategorisinde birinciliğe layık görülmesinden büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürümüz Hüseyin Demirhan'ın En Başarılı İletişim ve Koordinasyon Ödülüne layık görülmesi, bu sevincimizi daha da anlamlı kılmıştır."

Elde edilen bu başarı; hacılarımıza en güzel şekilde hizmet etme gayretiyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın özverili emeklerinin, hacılarımızın samimi dualarının ve aziz milletimizin desteğinin bir sonucudur. Bu vesileyle, bu kıymetli başarılarda emeği geçen tüm personelimize gönülden teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum.

Yüce Rabb'imizden hacılarımızın ibadetlerini mebrur ve makbul eylemesini niyaz ediyorum. Rabb'imize hamdolsun ki hacılarımıza hizmet yolunda böylesine güzel neticelere ulaşabiliyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı heyecan, sorumluluk ve adanmışlıkla çalışmaya, milletimize ve hacılarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Yaşam, Dünya, Mekke, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet, Hac Ödülünü Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı
Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

20:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Göz yummayacağız“ çıkışına rest
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler
19:43
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
18:20
Kanye West konseri İstanbul’u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
18:10
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 20:41:03. #7.13#
SON DAKİKA: Diyanet, Hac Ödülünü Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.