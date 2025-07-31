Diyanet\'in çağrısıyla camilerde orman yangınları ve kuraklık için dua edildi

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın çağrısıyla, yurt genelindeki tüm camilerde yatsı namazı öncesinde orman yangınlarının sona ermesi, kuraklıktan kurtulmak, devlet ile milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dua edildi. Taksim Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında edilen duada yaz aylarında artan orman yangınlarının son bulması, ülkedeki kuraklığın sona ermesi, doğal afetlerin yaşanmaması ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için eller semaya kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısı ile yurt genelindeki tüm camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devlet ile milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dua edildi. Taksim Camii'nde yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan duada yaz aylarında artan orman yangınlarının son bulması, ülkedeki kuraklığın sona ermesi, doğal afetlerin yaşanmaması ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için eller semaya kaldırıldı.