Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Mayıs'ta ilk hac kafilesini uğurlayacak - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Mayıs'ta ilk hac kafilesini uğurlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Mayıs\'ta ilk hac kafilesini uğurlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı hac döneminin ilk kafilesinin 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacağını duyurdu. Erbaş, hacıların ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

04.05.2024 14:59
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac döneminin ilk kafilesinin 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı hac döneminin ilk kafilesini, 9 Mayıs Perşembe günü ülkemizden kutsal topraklara uğurlayacağız inşallah. Yüce Rabbimiz tüm hacılarımızın ibadetlerini makbul, haclarını mebrur eylesin. Çıktıkları bu yol kolay ve mübarek olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Mayıs'ta ilk hac kafilesini uğurlayacak - Son Dakika

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