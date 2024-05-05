Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Balkan göçmenleri vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdır - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Balkan göçmenleri vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Balkan göçmenleri vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balkan göçmenleri ile ilgili söylediği sözlerin çarpıtıldığını belirterek, Balkan göçmenlerinin Türkiye'nin her bölgesinde Anadolu ile kaynaştığını ve bir aile olduğumuzu vurguladı. Erbaş, göçler arasındaki farklılığın ırkçı eylem ve söylemlere mesnet teşkil etmeyeceğini de belirtti.

05.05.2024 15:53
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balkan göçmenleri ile ilgili söylediği sözlerin çarpıtıldığını belirterek, "Balkan göçmeni kardeşlerimiz vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdırlar, o kadar ki Balkanlardan farklı dönemlerde göç ettikten sonra Türkiye'nin her bölgesinde Anadolu ile kaynaşmışlar. Bir aile olmuşuz, kaynaşmışız." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gençlerin Balkanlara ve Ortadoğu'ya bakışımızın neden farklı olduğu şeklindeki sorusuna verdiğim cevabın başı ve sonu kesilerek, çarpıtılıp art niyetli bir yaklaşımla medyaya servis edilmiş. Gençlere verdiğim cevapta da belirttiğim gibi Balkan göçmeni kardeşlerimiz vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdırlar, o kadar ki Balkanlardan farklı dönemlerde göç ettikten sonra Türkiye'nin her bölgesinde Anadolu ile kaynaşmışlar. Bir aile olmuşuz, kaynaşmışız. Ortadoğu göçleri ile tabii ki farklıdır. Örneklerden birisi de benim ailemdir. Ben Karadenizliyim, eşim Balkan kökenli. Aynı kültür ve medeniyetin evlatları olarak bir aile kurduk. Önemli olan göçler arasındaki farklılığın hiçbir zaman ırkçı eylem ve söylemlere mesnet teşkil edemeyeceği hususudur."

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Balkan göçmenleri vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdır - Son Dakika

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