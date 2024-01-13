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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm camilerde şehitler için dua edileceğini bildirdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm camilerde şehitler için dua edileceğini bildirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini açıkladı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere dua etmek için sabah namazında buluşacaklarını belirtti ve tüm kardeşleri bu dua programına katılmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm camilerde şehitler için dua edileceğini bildirdi
13.01.2024 - 15:40,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere dua etmek için sabah namazında buluşacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabb'imiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin."

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Terör, Güncel, Son Dakika

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