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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii'nde meydana gelen bıçaklı saldırıyı kınayarak, olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Saldırıda yaralanan imam hatip ve cemaat üyelerine acil şifalar dileyen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak süreci sonuna kadar takip edeceklerini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii\'ndeki bıçaklı saldırıyı kınadı
08.01.2024 - 23:39,
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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Fatih Camii imamı ve cemaatten bir kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı ile ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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