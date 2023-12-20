Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hat Sanatının Kur\'an-ı Kerim ile bağlantısını vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hat sanatında gördüğümüz eserlerin pek çoğu Kur'an'dan ayetleri ihtiva ediyor. O açıdan Kur'an-ı Kerim'in nüzulü, tilaveti, hıfzı, ezberlenmesi nasıl mucize ise işte yazılması da onun mucizevi özelliklerinden birisidir." dedi.

Albayrak Grubunun Tophane-i Amire Kasrı'nda "Besmele-i Şerif" temalı 10. Hat Eserleri Sergisi'nin açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, belediye başkanları, Albayrak Grubu yöneticileri, hat sanatçıları ve sanatseverler katıldı.

Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, hat sanatının adeta Kur'an-ı Kerim'in doğurduğu bir sanat olduğunu söyledi.

Besmelenin Kur'an'ı Kerim'in bir ayeti olduğunu belirten Erbaş, "Hat sanatında gördüğümüz eserlerin pek çoğu Kur'an'dan ayetleri ihtiva ediyor. O açıdan Kur'an-ı Kerim'in nüzulü nasıl mucize ise okunması tilaveti nasıl mucize ise hıfzı ezberlenmesi nasıl mucize ise işte yazılması da onun mucizevi özelliklerinden birisidir. Buna binlerce hattatımız, hocamız emek vermiştir. Allah hepsinden razı olsun. 15 asırdır bu sanat devam etmektedir. Bizim medeniyetimiz güzellik medeniyetidir. Bizim insanımızın, aynı zamanda güzel ahlakın işte bu sanat eserleriyle desteklenmesi medeniyetimizin de güzelleşmesine vesile olmaktadır." diye konuştu.

Erbaş, gençlere başta hat sanatı olmak üzere İslam medeniyeti sanatlarının öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Besmelenin hat sanatının güzellikleriyle yazılması çok güzel. Bundan daha güzeli besmelede ifade edilen merhameti bizim millet ve insanlık olarak kuşanmış olmamız. Biz merhamet medeniyetiyiz aynı zamanda. Her zaman zalimin ve kötülüğün karşısında mazlumun yanında merhametle hareket ederiz. Buna katkı sağlar inşallah."

"Geleneksel sanatlarımızın desteklenmesi çok kıymetli"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Albayrak Grubuna hat sanatına yıllardır katkıda bulundukları için teşekkür ederek, "Geleneksel sanatlarımızın böyle büyük gruplarımız tarafından desteklenmesi çok kıymetli. Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sermaye sahiplerinin kendi ülkelerinin kimliğini, kültürünü, sanatlarını desteklemesi çok takdire şayandır." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İslami sanatların önemine dikkat çekerek, "Bizim bir kimliğimiz var ve bu kimliği inşa ederken yüzyılların geçmişi var. Bunlara bakıldığında bizi biz yapan değerlerin içerisinde, İslami sanatların içerisinde hattatlarımızın, hatların çok önemli bir yerinin olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu şehirde ve bu şehrin diğer değerlerine baktığımızda sanatçıları, kültür adamlarını çıkardığımızda ortalama bir şehirden bir farkının kalmadığını görüyoruz. İstanbul güzelse sanatçılarıyla, kültür adamlarıyla güzel." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı kurdele kesimiyle yapıldı.

Açılışın ardından Albayrak Grubu'ndan hattat İbrahim Şengül, protokole sergiyi gezdirerek eserler hakkında bilgi verdi.

Sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan Şengül, bu yıl 10'uncusu düzenlenen serginin her aya bir levha ve bir de kapak olmak üzere toplam 13 levhadan oluştuğunu söyledi.

Bu yılı çok önemsediklerini belirten Şengül, "Bu 9 yıl içinde her yıl 12 levhadan oluşmak üzere bu yılla birlikte 120'yi aşkın bir koleksiyonumuz oluştu. Şu anda Tophane-i Amire'de önceki yıllarımıza ait eserlerimizi de sergiliyoruz." diye konuştu.

Sergi 6 Ocak'a kadar Tophane-i Amire'de ziyaret edilebilecek.