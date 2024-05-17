Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Helal Kongresi'nde konuştu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Helal Kongresi'nde konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Helal Kongresi\'nde konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lokman Hekim Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Helal Kongresi'ne katılarak, helal ve haramın önemine değindi. Erbaş, insanların helal çizgisinde kalmaları gerektiğini vurgulayarak, Rabb'in Kur'an-ı Kerim'de bu konuda uyarılarda bulunduğunu belirtti.

17.05.2024 14:37
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının' buyurarak, bütün müminleri helal çizgisinde kalmaları noktasında her vesileyle uyarmaktadır." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Lokman Hekim Üniversitesince, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Uluslararası Helal Kongresi"ne katıldı.

Erbaş, buradaki konuşmasında, insanın üstün vasıflarla donatılmış bir varlık olduğunu belirterek, insanların saygınlığını koruyarak hayat yolculuğuna devam edebilmesi için riayet etmesi gereken ilkelerin olduğunu kaydetti.

Helal ve haramın insanlar açısından önemine değinen Erbaş, "Rabb'imizin bizlere haram olarak işaret ettiği boyut, esas itibariyle bilgi, varlık, gaye ve ahlak açısından insanın Rabbine, kendisine ve çevresine duyduğu üstün saygının ve devamlılık arz eden içselleştirilmiş bir şuurun gereği olarak uzak durulması gereken hususlardır." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, haramın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Esasen yaratılış gayesi, yaratıcısıyla ilişki ve insani vasıflar bağlamında kişinin kalitesini belirginleştiren bu çizgiler karşısındaki duruşu ve salim fıtratına uygun bir şekilde sergilediği tutum ve davranışlardır. Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının' buyurarak, bütün müminleri helal çizgisinde kalmaları noktasında her vesileyle uyarmaktadır."

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Öğüt, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin, Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin de katıldı.

Kaynak: AA

Lokman Hekim Üniversitesi, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Helal Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

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