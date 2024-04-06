Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'li kardeşlerimiz için dua edecek

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Gazze'li kardeşlerimiz için, dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa onlar için, ülkemiz için, şehitlerimiz için, ordumuz için, ordumuzun karada, havada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer olması için dua edeceğiz." dedi.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Kadir Gecesi programına katılan Erbaş, herkesin Kadir Gecesi'ni kutlayarak, bu gecenin Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı bir gece olarak belirtildiğini söyledi.

Gazze'deki Müslümanların katledildiğini ve oradaki zulmün durması için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini ifade eden Erbaş, "Gazze'deki kardeşlerimiz, zalim işgalcilerin bombardımanı altında sürekli can veriyor. Soykırıma uğruyor. Katlediliyor. Onlar için dua edelim. Elimizden gelen yardımları gönderelim." diye konuştu.

Cuma hutbesinde, Ramazan Bayramı'na herkesi ailesiyle birlikte davet ettiklerini hatırlatan Erbaş, namazın ardından 90 bin camide tüm mazlumlar için dualar edileceğini dile getirdi.

Erbaş, "Gazze'li kardeşlerimiz için, dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa onlar için, ülkemiz için, şehitlerimiz için, ordumuz için, ordumuzun karada, havada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer olması için dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkedeki bütün camilerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.