Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, 'Dünyanın geçici heveslerinden ve sonu gelmez emellerinden arınarak bu geceyi Kur'an'ın rehberliğinde yeniden dirilişimize milat kılmalıyız.' ifadesini kullandı. Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kadir Gecesi'ne kavuşmanın ve onun feyzinden, bereketinden istifade edecek olmanın sevinç ve huzurunun yaşandığını belirterek, kıymetli geceye ulaştıran Allah'a şükretti.

05.04.2024 10:15  Güncelleme: 10:15
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Dünyanın geçici heveslerinden ve sonu gelmez emellerinden arınarak bu geceyi Kur'an'ın rehberliğinde yeniden dirilişimize milat kılmalıyız." ifadesini kullandı.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kadir Gecesi'ne kavuşmanın ve onun feyzinden, bereketinden istifade edecek olmanın sevinç ve huzurunun yaşandığını belirterek, kıymetli geceye ulaştıran Allah'a şükretti.

Bu gecenin her bir anının birçok hayırla dolu olduğuna işaret eden Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed'e bu müstesna zaman diliminde indirilmeye başlandığını anımsattı.

Allah'ın, bu gecenin değer ve önemini "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." ayetleriyle haber verdiğini belirten Erbaş, Allah'ın sonsuz merhametinin tecellisi olarak Kur'an-ı Kerim'in, tüm insanlık için bir öğüt ve hidayet rehberi, ona yönelen gönüller için şifa ve huzur kaynağı olduğunu bildirdi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Kur'an'ın nüzulüyle bereketlenen Kadir Gecesi, yüce kitabımızla irtibatımızı pekiştirmek için değerli bir fırsattır. Dolayısıyla bu gece kapsamlı bir tefekkürle, bütün benliğimizle Kur'an'a yönelmeliyiz. Kur'an'ın emir ve yasakları karşısındaki hassasiyetimizi, uyarı ve ikazlarına karşı duyarlılığımızı bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Kur'an'ın getirdiği ve öğrettiği ilkeleri, adaleti, ihsanı, merhameti, ahde vefayı ve hayatı anlamlı kılan bütün değerleri hayatımızda ne kadar temsil edebildiğimizin muhasebesini yapmalıyız. Dünyanın geçici heveslerinden ve sonu gelmez emellerinden arınarak bu geceyi Kur'an'ın rehberliğinde yeniden dirilişimize milat kılmalıyız."

Kadir Gecesi'nin, aynı zamanda bir dua ve istiğfar gecesi olduğunu vurgulayan Erbaş, "Dolayısıyla meleklerin her bir iş için fecre kadar yeryüzüne inerek Allah'a iman eden ve istikamet üzere bir hayat yaşayan müminleri cennetle müjdeleyeceği bu gece, bol bol dua ve istiğfarda bulunmalıyız." ifadesini kullandı.

Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erbaş, Allah'tan bu gece yapılan dua ile yakarışların, Müslümanların vahdetine ve insanlığın selametine vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti - Son Dakika

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