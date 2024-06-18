Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama

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Diyanet'in hac vizesi olmadan ibadetin için Suudi Arabistan'da bulunan Türk vatandaşlarını ihbar ettiği iddiası kamuoyunda infial yaratmıştı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Bir tane vatandaşımızı Mekke'de şikayet etmedik. Bu iddialarına mesnet teşkil eden bir video konuşması var. Hüseyin Hocamız burada kendisi. Sözleri, 2022 yılında yaşanılan şikayetlerin değerlendirilmesi hususları ile alakalıdır" dedi.

18.06.2024 09:12
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Hac döneminde Mekke-i Mükerreme'ye hac vizesi olmadan gelenlere yönelik Suudi Arabistan'ın uygulamalarından Türk vatandaşlarının da zarar görmelerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz Mekke'de hac döneminde hiçbir vatandaşımızı şikayet etmedik" dedi.

ERBAŞ TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU

Bir gazetecinin sosyal medyada yer alan "kaçak hacı" videoları ve bu kapsamda "Diyanet'in Mekke'de Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan mercilerine şikayet ediyor" iddiasını sorması üzerine Erbaş, geçen sene de hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadeti konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını hatırlattı.

"BİZ HAC İBADETİNİN TURİST VİZESİYLE YAPILAMAYACAĞINI DUYURDUK"

Suudi Arabistan'ın 2024 yılı hac hazırlıkları döneminde, ülkelere tanınan binde 1 kontenjanın dışında, bazı ülkelerden hac vizesiz kimsenin gelmemesi ile alakalı, bize gelen resmi talebini, defaatle kamuoyuna aktardıklarını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim işimiz sadece hac zamanındaki sıkı tedbirleri duyurmak idi. Bizim ticaret veya seyahat vizesi almış kimseye, 'Arabistan'a gitmeyiniz' deme yetkimiz yok. Biz hac ibadetinin, bu tarz ticaret, turist vizesi ile yapılamayacağını duyurduk. Gelenler tabi burada çok büyük sıkıntılar yaşadılar.

"BİR TANE VATANDAŞIMIZI ŞİKAYET ETMEDİK"

Vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Biz Suudi Arabistan ayağında hiçbir şey yapmadık. Bir tane vatandaşımızı Mekke'de şikayet etmedik. Külliyen yanlış, en basit ifade ile gerçek dışı. Bir tane bile vatandaşımızı, Mekke'de biz kimseye şikayet etmedik. Bu iddialarına mesnet teşkil eden bir video konuşması var. Hüseyin Hocamız burada kendisi. O konuşma, 2023 yılının hac organizasyonundan 2 ay kadar önce Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda bizim ekip başkanlarımızı ve diğer görevlilerimizle yapmış olduğumuz seminerde, 2022 yılında yaşanılan şikayetlerin değerlendirilmesi hususları ile alakalıdır. Bu konuşmadaki sözleri, 2024 yılında Suudi Arabistan'da mercilerine şikayeti şekline dönüştürmek, tamamen çarpıtmadır. Çok büyük bir çarpıtmadır. Bunu ifade etmiş olayım" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan\'a ihbar edildi\' iddiasına yalanlama
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Khya: İş tamamen ticarete dönmüş niye yapılamasın turist vizesiyle diyanetle 500 bin vereceğime 100 bine de yapılıyor. Sizde 50 100 bine gönderin 7 2 Yanıtla
  • MUSTAFA BEŞTAŞ: kibar feyzo'daki Topal Hoca'dan farkı kalmadı bunun 6 1 Yanıtla
  • Şevki Sünger: insanlar diyanete güvenmiyor ise varın gerisini siz düşünün 0 0 Yanıtla

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