Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslüman devletlere çağrıda bulundu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslüman devletlere çağrıda bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslüman devletlere çağrıda bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Riyad'da düzenlenen toplantıda Müslüman devletlerin Filistin ve Gazze'deki sorunlar başta olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyaların sorunlarını çözmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

24.04.2024 14:53  Güncelleme: 14:57
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslüman devletlerin başta Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimizin sorunları olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyaların sorunlarını çözmek için daha fazla çaba göstermesi gereklidir." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen ve 50'yi aşkın Müslüman ülkeden ilim insanının bir araya geldiği toplantıya katıldı.

Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.

Toplantıda İslam ümmetinin birliği, Filistin ve Gazze'de yaşanan büyük zulüm, dini değerlere saygı, İslamofobi ve İslam düşmanlığına karşı birlikte hareket etme gibi konular ele alındı.

Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, fitne, tefrika ve kaosa sebep olan yaklaşımlardan, ötekileştirici, suçlayıcı, tekfir edici tavırlardan kaçınılması gerektiğini anlattı.

Müslümanların birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayan Erbaş, "Müslüman devletlerin başta Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimizin sorunları olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyaların sorunlarını çözmek için daha fazla çaba göstermesi gereklidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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