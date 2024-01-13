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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği'yi tebrik etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği'yi tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği'yi tebrik etti. Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, el-Karadaği'nin İslam dünyasına ve insanlığa büyük katkılar sunacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği\'yi tebrik etti
13.01.2024 - 00:25,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği'yi tebrik etti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Çağımızın seçkin alimlerinden, fikir, dava ve aksiyon insanı değerli kardeşim Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı seçildi. İnanıyorum ki, engin birikimi, derin feraseti ve özverili çalışmaları ile İslam dünyasının birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna çok büyük katkılar sunacaktır. Bu vesileyle kendisini tebrik ediyor, Yüce Rabbimizden muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği'yi tebrik etti - Son Dakika
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