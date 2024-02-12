Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail'e tepki - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail'e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'tan İsrail\'e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze şeridindeki Refah kentine yönelik saldırısına tepki göstererek, İslam dünyası ve insanlık ailesi olarak tepkileri büyütmek gerektiğini belirtti. Erbaş, İsrail'in Filistinli kardeşlerini kendi topraklarından sürmek için başlattığı işgal operasyonunun ileri bir safhası olduğunu vurguladı ve saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

12.02.2024 18:25
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in, Gazze şeridindeki Refah kentine yönelik saldırısına tepki göstererek, "İslam dünyası ve insanlık ailesi olarak tepkilerimizi ve mücadelemizi büyütmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine saldırı başlattığını anımsattı.

Erbaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Katil İsrail'in, Gazze şeridinde 'güvenli' olarak ilan ettiği ve çok sayıda sivili göçe zorladığı Refah kentine yönelik yapmış olduğu saldırı Filistinli kardeşlerimizi kendi topraklarından sürmek için başlattığı işgal operasyonunun ileri bir safhasıdır. Bu eli kanlı katiller sürüsünün yaptıklarına karşı İslam dünyası ve insanlık ailesi olarak tepkilerimizi ve mücadelemizi büyütmek zorundayız. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, Filistin özgür oluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA

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