Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mehmet Doğan için başsağlığı mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz İmam Hatip Lisesi öğrencisiyken okuduğum 'Batılılaşma İhaneti' isimli kitabıyla kendisini tanıdığım, birkaç ay önce de tedavi gördüğü hastanede gerçekleştirdiğim ziyarette kendisiyle doyumsuz bir sohbet yaptığımız Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan üstadımızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, dostlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."