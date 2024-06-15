Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa ve Gazze için dua - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa ve Gazze için dua

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta yaptığı vakfe duasında, Mescid-i Aksa'nın garip, Gazze'nin yetimlerin ve öksüzlerin yurduna döndüğünü belirterek, zalimlere şikayet edildiğini söyledi. Erbaş, birlik ve beraberliğin, huzur ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu ve Müslümanların zulme uğradığı, İslam topraklarının kanla bulandığı, bebeklerin katledildiği, annelerin gözyaşına boğulduğu durumu dile getirdi. Ayrıca, Filistinli kardeşlere ve dünyanın herhangi bir bölgesindeki mazlumlara yardım edilmesi için dua etti.

15.06.2024 14:13
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mescid-i Aksa'nın garip, Gazze'nin yetimlerin ve öksüzlerin yurduna döndüğünü belirterek, "Ey zalimleri alçaltan ve zillete düşüren Rabb'imiz. Kadın-erkek, çoluk-çocuk demeden katliam yapanları sana şikayet ediyoruz." dedi.

Erbaş, Arafat'ta yaptığı vakfe duasında, bu yıl da Arafat'ta bulundukları için Allah'a şükrederek, dualarının kabul edilmesini diledi.

"Şehirlerin anası" Mekke'ye, münevver şehir Medine'ye, kutsal emanet Kudüs'e selam gönderen Erbaş, "Ey mülkün sahibi, kainatın hakimi, devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle. Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi halas ve emin eyle. Ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlara, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme. İslam'ın yüce değerlerini, çirkin emelleri için kullananlardan, istismar edenlerden sana sığınıyoruz. Zalimlerin, hainlerin, kafirlerin, münafıkların kurdukları tuzakları kendi başlarına ma'kus eyle Allah'ım" diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin, huzur ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulunan Erbaş, "Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, ayrılığa düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle. Bildiğimiz ve bilemediğimiz düşmanlara karşı bize feraset, dirayet ve güç ver Allah'ım. Bize güç ver ki onurumuz, harim-i ismetimiz çiğnenmesin. Bize güç ver ki mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin. Bize güç ver ki gök kubbemizde yankılanan ezanlarımız dinmesin. Bize güç ver ki bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımız göklerden inmesin Allah'ım" ifadelerini kullandı.

Bugün farklı coğrafyalarda hayatı zindana çevrilen Müslümanların, mazlumların feryadı arşa dayandığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"İnsanlığı, hukuku ve ahlakı hiçe sayarak dünyayı yaşanmaz hale getirenlerin kötülükleri ayyuka çıktı. Nice Müslüman zulme uğradı. Nice İslam toprağı kana bulandı. Nice bebekler katledildi. Nice anneler gözyaşına boğuldu. Çevresini mübarek kıldığın Mescid-i Aksa şimdi garip. Gazze, yetimlerin, öksüzlerin yurduna döndü. Yangın yeri oldu yüreklerimiz. Gözü yaşlı annelerin hüzünlü dualarıyla, yetim çocukların yürek yakan hıçkırıklarıyla Sen'den niyazda bulunuyoruz. İnsanlık için, alem-i İslam için Sen'den yardım niyaz ediyoruz. Bize katından bir rahmet gönder ve bize bir çıkış yolu göster Allah'ım. Bize katından bir rahmet gönder ve bize bir çıkış yolu göster Allah'ım. Ey zalimleri alçaltan ve zillete düşüren Rabb'imiz. Kadın-erkek, çoluk-çocuk demeden katliam yapanları sana şikayet ediyoruz. Haddi aşanları, kendilerine zillet damgası vurulmuş olanları sana şikayet ediyoruz. Sen, mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Bu zalim ve azgınlara karşı masumlara, mahzunlara ve mazlumlara medet eyle Allah'ım.

Ey darda kalanların imdadına yetişen Rabb'imiz, bize rahmetinle nazar eyle. Ümmet-i Muhammed'e bu şiddetten, bu zulmetten azade bir hayat bahş eyle. Haksız, vicdansız, hukuksuz ve insafsız saldırılara maruz kalan Filistinli kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken çaresizlere yardım eyle Allah'ım. Mazlumlara imdat eyle Allah'ım. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa ve Gazze için dua - Son Dakika

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