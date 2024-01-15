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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'ye Hac ve Umre Fuarı'nda birincilik ödülü - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'ye Hac ve Umre Fuarı'nda birincilik ödülü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından düzenlenen Hac ve Umre Fuarı'nda yapılan değerlendirme sonucu Türkiye'nin 'en etkin ülke' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüğünü açıkladı. Erbaş, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hacıları en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye\'ye Hac ve Umre Fuarı\'nda birincilik ödülü
15.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:40
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin, Cidde'deki Hac ve Umre Fuarı'nda, "2024 yılı haccına hazırlık, fuara katılım ve etkili hizmet sunumu" yönleriyle yapılan değerlendirme sonucu "en etkin ülke" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca 8-11 Ocak'ta Cidde'de Hac ve Umre Fuarı'nın düzenlendiğini belirtti.

İslam ülkeleri hac organizasyonlarının, "2024 yılı haccına hazırlık, fuara katılım ve etkili hizmet sunumu" yönleriyle değerlendirildiğini anlatan Erbaş, Türkiye'nin "en etkin ülke" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüğünü kaydetti.

Başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere hac çalışmalarına emek verenlere teşekkür ederek, tebriklerini sunan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Rahman'ın misafiri olan hacılarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'ye Hac ve Umre Fuarı'nda birincilik ödülü - Son Dakika
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