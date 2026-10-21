Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Belarus Müftüsü Şabanoviç ile işbirliğini görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Belarus Müslümanları Dini İdare Birliği Başkanı Müftü Ebubekir Şabanoviç ile görüştü.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Şabanoviç ve beraberindeki heyetle Başkanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Belarus Müslümanları Dini İdare Birliği arasında kurumsal işbirliği konuları da ele alındı.