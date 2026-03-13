Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Selimiye Camisi'nde hutbe irat etti - Son Dakika
13.03.2026 15:32
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Selimiye Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Selimiye Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Arpaguş, Edirne Valiliğince düzenlenecek "Büyük Edirne İftarı" için geldiği kentte cuma namazı için Selimiye Camisi'ne geldi.

Arpaguş, hutbe iradına "Hak ve hakikatin temsilcisi peygamberler" konulu hutbesine, dinin temel inanç esaslarından birinin Peygamberlere iman olduğunu söyleyerek başladı.

Peygamberlerin Allah'ın insanlar arasından seçtiği elçileri, hak ve hakikatin temsilcileri olduğunu dile getiren Arpaguş, "Onlar, insanlığa, ebedi kurtuluş yolunu göstermek için gönderilmiştir. Peygamberler insanları tek olan Allah'a iman etmeye, yani tevhide davet etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, Hazreti Adem ile başlayan peygamberlik vazifesinin Hazreti Muhammed ile sona erdiğini aktardı.

Aynı şekilde Hazreti Adem ile başlayan ilahi mesajın ramazan ayında Kadir Gecesi'nde Hazreti Muhammed'e indirilen Kur'an-ı Kerim ile taçlanarak son bulduğunu anlatan Arpaguş, "Sevgili Peygamberimiz zulmün girdabındaki bir toplumu değiştirmiştir. Yaşanmaz denilen dünyayı saadet asrına cehaletin karanlığını aydınlığa çevirmiştir." dedi.

Arpaguş, kim sevgi ve saygı gibi ahlaki değerleri kuşanmayı hedefliyorsa Allah Resulü'nün rehberliğinden ayrılmaması gerektiğini, iyiliğin dünyaya hakim olmasını, kötülüğün son bulmasını istiyorsa Kur'an ve sünnete sarılması gerektiğini vurguladı.

Peygamberin ve onun rahmet yüklü mesajlarını yanılsama olarak değerlendirmenin doğrudan Allah'ın kelamına, Allah'ın iradesine, Allah'ın dinine yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Arpaguş, şöyle devam etti:

"Cenab-ı Hak Peygamberlere inanmayan, onları alay ve eğlence konusu yapanların ibretlik sonunu bizlere şöyle haber vermektedir. 'Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları azap kuşatıvermişti. Bizler, Peygamberler arasında asla ayrım yapmayız. Hepsinin Allah'ın elçisi olduğuna iman ederiz. Zira biliriz ki Peygamberlerin her biri Allah katında değerlidir. Hazreti Adem de, Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da ve Hz. Muhammed Mustafa da aynı şeyleri söylemişlerdir. Onların mesajları temelde birdir ve aynıdır o da tevhiddir."

Arpaguş, yıllardır İslam coğrafyası üzerine oyunlar oynanarak Müslümanlara zulüm yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Kıymetli kardeşlerim, Kadir Gecesi'nin gölgesinin üzerimize düştüğü şu günlerde vahyin aydınlığında, Sevgili Peygamberimiz ilkeleri doğrultusunda hayatımızın muhasebesini yeniden yapmalıyız. Bir ve beraber olmalı, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ramazan ayının bu son günlerinde birbirimiz ve ümmet-i Muhammed için dua etmeliyiz ki Rabbimizin nusret ve inayeti inananların üzerine olsun. Değerli müminler önümüzdeki çarşamba günü Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimize, ebedi aleme irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz."

Hutbeyi Kadir suresinin mealini okuyarak bitiren Arpaguş, vatandaşlara cuma namazını kıldırdı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, Edirne Müftüsü Ercan Aksu ve kurum müdürleri de vatandaşlarla namaz kılarak, dua etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.